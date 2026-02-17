Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:14

Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом

Миллиардер Галицкий выиграл дело об опеке над детьми после смерти их матери

Александр Галицкий Александр Галицкий Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Судебный спор о месте жительства двух несовершеннолетних дочерей бизнесмена Александра Галицкого официально прекращен, сообщил телеканалу РЕН ТВ адвокат Александр Добровинский. Девочки будут жить со своим отцом и уже находятся в его доме.

Решение было принято в связи с трагической гибелью матери детей, Алии Галицкой. Бывшая супруга бизнесмена была задержана 6 февраля по обвинению в вымогательстве крупной денежной суммы у предпринимателя. Спустя два дня стало известно о ее смерти в изоляторе временного содержания. Сообщается, что женщина оставила записку, текст которой указывает на глубокий личный конфликт с бывшим партнером.

Юридический статус отношений пары при этом остается предметом дискуссий: сторона бизнесмена утверждает, что официальный брак никогда не регистрировался. Тем не менее, с прекращением судебного производства из-за смерти одной из сторон, вопрос о постоянном проживании детей с отцом считается решенным.

Ранее адвокат Галицкого Анна Бутырина сообщила, что он полгода не общался с бывшей супругой Алией, покончившей с собой в подмосковном изоляторе после ареста по уголовному делу о вымогательстве $150 млн (11,6 млрд рублей). В последний раз они виделись на дне рождения дочери.

суды
дети
опека
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.