Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом Миллиардер Галицкий выиграл дело об опеке над детьми после смерти их матери

Судебный спор о месте жительства двух несовершеннолетних дочерей бизнесмена Александра Галицкого официально прекращен, сообщил телеканалу РЕН ТВ адвокат Александр Добровинский. Девочки будут жить со своим отцом и уже находятся в его доме.

Решение было принято в связи с трагической гибелью матери детей, Алии Галицкой. Бывшая супруга бизнесмена была задержана 6 февраля по обвинению в вымогательстве крупной денежной суммы у предпринимателя. Спустя два дня стало известно о ее смерти в изоляторе временного содержания. Сообщается, что женщина оставила записку, текст которой указывает на глубокий личный конфликт с бывшим партнером.

Юридический статус отношений пары при этом остается предметом дискуссий: сторона бизнесмена утверждает, что официальный брак никогда не регистрировался. Тем не менее, с прекращением судебного производства из-за смерти одной из сторон, вопрос о постоянном проживании детей с отцом считается решенным.

Ранее адвокат Галицкого Анна Бутырина сообщила, что он полгода не общался с бывшей супругой Алией, покончившей с собой в подмосковном изоляторе после ареста по уголовному делу о вымогательстве $150 млн (11,6 млрд рублей). В последний раз они виделись на дне рождения дочери.