11 февраля 2026 в 10:32

Адвокат рассказала о нюансах в общении Галицких

Адвокат Бутырина: Александр Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экс-член совета директоров «Альфа-банка» Александр Галицкий полгода не общался с бывшей супругой Алией, покончившей с собой в подмосковном изоляторе после ареста по уголовному делу о вымогательстве $150 млн (11,6 млрд рублей), сообщила адвокат Анна Бутырина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, они виделись на дне рождения дочери.

До 19 января 2025 года Алия раз в месяц звонила детям, но не более и никогда не предлагала встретиться. С Александром Владимировичем они не общались последние полгода, — отметила она.

До этого стало известно, что суд Москвы не стал снимать арест с недвижимости и иного имущества Галицкого. Его наложили по иску бывшей супруги бизнесмена.

Также жена олигарха и подруга актрисы театра и кино Эвелины Бледанс Настасья Бешенцева обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину после нападения неизвестных в масках на ее дом, где находились няня и дети. Как стало известно NEWS.ru, злоумышленники пытались похитить детей, но они убежали с няней через забор. Сама Настасья в это время была в командировке.

