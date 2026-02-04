Незнакомцы в масках пытались похитить детей подруги Бледанс

Жена олигарха и подруга актрисы театра и кино Эвелины Бледанс Настасья Бешенцева обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину после нападения неизвестных в масках на ее дом, где находились няня и дети. Как стало известно NEWS.ru, злоумышленники пытались похитить детей, но они убежали с няней через забор. Сама Настасья в это время была в командировке.

Обращаюсь к вам за помощью — с просьбой о проведении проверки по изложенным фактам, возбуждении уголовного дела и наказании по закону Российской Федерации, — отметила Бешенцева.

Также москвичка в своем обращении к главе СК упомянула, что пытается развестись с мужем после 20 лет совместной жизни. Подруга Бледанс рассказала, что один раз ее бросили под колеса автобуса на Кутузовском проспекте, но ее спас пассажир. Он увидел лежащую в темноте женщину и попросил водителя притормозить.

В ОВД по месту жительства мои заявления принимают, фиксируют. И все. В возбуждении уголовного дела по фактам истязания и покушения на жизнь отказывают, — объяснила проблему Настасья.

Бешенцева показала отрывок видеозаписи от 24 июня 2024 года, на котором она стоит рядом с каким-то мужчиной в доме. На снятых камерами видеонаблюдения кадрах она что-то говорит ему, на что тот разворачивается и бьет ее в лицо. Женщина падает, и к ней подбегают другие люди.

До этого блогер Полина Диброва в интервью телеведущей Ксении Собчак рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии своего избранника миллиардера Романа Товстика во время его бракоразводного процесса. Она призналась, что взаимная поддержка помогла паре пережить этот сложный период, который сопровождался сильными переживаниями.