04 февраля 2026 в 13:25

Незнакомцы в масках пытались похитить детей подруги Бледанс

Жена олигарха Бешенцева обратилась к Бастрыкину после нападения неизвестных

Эвелина Бледанс Эвелина Бледанс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жена олигарха и подруга актрисы театра и кино Эвелины Бледанс Настасья Бешенцева обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину после нападения неизвестных в масках на ее дом, где находились няня и дети. Как стало известно NEWS.ru, злоумышленники пытались похитить детей, но они убежали с няней через забор. Сама Настасья в это время была в командировке.

Обращаюсь к вам за помощью — с просьбой о проведении проверки по изложенным фактам, возбуждении уголовного дела и наказании по закону Российской Федерации, — отметила Бешенцева.

Также москвичка в своем обращении к главе СК упомянула, что пытается развестись с мужем после 20 лет совместной жизни. Подруга Бледанс рассказала, что один раз ее бросили под колеса автобуса на Кутузовском проспекте, но ее спас пассажир. Он увидел лежащую в темноте женщину и попросил водителя притормозить.

В ОВД по месту жительства мои заявления принимают, фиксируют. И все. В возбуждении уголовного дела по фактам истязания и покушения на жизнь отказывают, — объяснила проблему Настасья.

Бешенцева показала отрывок видеозаписи от 24 июня 2024 года, на котором она стоит рядом с каким-то мужчиной в доме. На снятых камерами видеонаблюдения кадрах она что-то говорит ему, на что тот разворачивается и бьет ее в лицо. Женщина падает, и к ней подбегают другие люди.

До этого блогер Полина Диброва в интервью телеведущей Ксении Собчак рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии своего избранника миллиардера Романа Товстика во время его бракоразводного процесса. Она призналась, что взаимная поддержка помогла паре пережить этот сложный период, который сопровождался сильными переживаниями.

Эвелина Бледанс
олигархи
домашнее насилие
нападения
дети
разводы
