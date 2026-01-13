Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:52

«Каждое утро плакал»: экс-жена Диброва о состоянии Товстика

Диброва рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Товстика из-за развода

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Экс-супруга шоумена Дмитрия Диброва Полина в откровенном интервью телеведущей Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии своего нового возлюбленного — бизнесмена Романа Товстика. По ее словам, бракоразводный процесс с его бывшей женой Еленой также стал для предпринимателя серьезным испытанием.

Диброва призналась, что если бы им пришлось переживать этот сложный период поодиночке, то она бы не справилась. По ее словам, особенно тяжело было наблюдать, как ее партнер буквально «ломается изнутри» от переживаний.

Если бы мы проходили это по отдельности, я бы сдохла. Я просыпалась утром, оттого что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было, — рассказала она.

Диброва также отметила, что взаимная поддержка помогла пережить этот болезненный и выматывающий этап жизни. Сейчас пара пытается оставить трудности в прошлом и строит новые планы на совместную жизнь.

Ранее Диброва опубликовала фотографии своей фигуры после новогодних праздников. Модель продемонстрировала себя в полный рост и отметила, что возвращается к тренировкам.

Полина Диброва
Роман Товстик
разводы
пары
знаменитости
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин пообещал, что никого из погибших на СВО журналистов не забудут
Глава французских националистов вновь предстала перед судом
«Извращенец должен сидеть»: активисты выловили педофила
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Женщина рассказала, как к ней относились в новокузнецком роддоме
Электричка сбила похожее на волка животное в Сочи
Психолог объяснила, когда формируется эмоциональная зависимость
Умер член летного отряда «Русские витязи»
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.