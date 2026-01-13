«Каждое утро плакал»: экс-жена Диброва о состоянии Товстика

Экс-супруга шоумена Дмитрия Диброва Полина в откровенном интервью телеведущей Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии своего нового возлюбленного — бизнесмена Романа Товстика. По ее словам, бракоразводный процесс с его бывшей женой Еленой также стал для предпринимателя серьезным испытанием.

Диброва призналась, что если бы им пришлось переживать этот сложный период поодиночке, то она бы не справилась. По ее словам, особенно тяжело было наблюдать, как ее партнер буквально «ломается изнутри» от переживаний.

Если бы мы проходили это по отдельности, я бы сдохла. Я просыпалась утром, оттого что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было, — рассказала она.

Диброва также отметила, что взаимная поддержка помогла пережить этот болезненный и выматывающий этап жизни. Сейчас пара пытается оставить трудности в прошлом и строит новые планы на совместную жизнь.

Ранее Диброва опубликовала фотографии своей фигуры после новогодних праздников. Модель продемонстрировала себя в полный рост и отметила, что возвращается к тренировкам.