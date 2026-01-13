Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в своем Telegram-канале фотографии фигуры после новогодних праздников. Модель продемонстрировала себя в полный рост и отметила, что возвращается к тренировкам.

Доброе бодрое утро! Я возвращаюсь к тренировкам! 2026, обещаю, — подписала пост модель.

Ранее она опубликовала фотографию в бикини. Этот пост появился после того, как блогер посетила баню со своим новым партнером — бизнесменом Романом Товстиком. Диброва написала, что ее чувства усиливаются с каждым днем, а впереди ждут теплые семейные вечера и новогодний уют. По ее словам, можно писать «что угодно и кому угодно», но главное — быть счастливыми, чего она и пожелала подписчикам.

В интервью журналистке Ксении Собчак Полина рассказала, что Дибров не поверил, когда она после бокала просекко сообщила ему о новом возлюбленном и разводе. По словам модели, экс-супруг решил, что она «сошла с ума, обиделась и говорит глупости». Полина также утверждает, что Дибров долгое время не интересовался ее новыми отношениями и не верил в их серьезность.