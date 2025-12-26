«Выпила бокальчик»: Диброва о первом разговоре с экс-супругом после измены Диброва заявила, что экс-супруг не поверил словам о новом возлюбленном и разводе

Бывшая жена телеведущего Дмитрий Диброва Полина в интервью журналистке Ксении Собчак рассказала, что он не поверил, когда она после бокала просекко сообщила о новом возлюбленном и разводе. По словам модели, экс-супруг счел, что она «сошла с ума, обиделась и говорит глупости».

Если честно, я выпила бокальчик и расчувствовалась. <…> Тогда он мне не поверил, подумал, я сошла с ума. Он сказал, что это все глупости. Там было полное отрицание, — подчеркнула звезда.

Модель утверждает, что Дибров долгое время не спрашивал о ее новом романе. Шоумен, добавила она, не верил до тех пор, пока она не начала «переговоры».

Ранее новый бойфренд модели, бизнесмен Роман Товстик, рассказал, что Дибров при первом разговоре обвинил его в разрушении семейного гнезда с Полиной. Он отметил, что во время встречи шоумен выглядел расстроенным.

Бывшая супруга Товстика Елена между тем опровергла слухи, что предлагала триатлонистке Марии Эстер-Трубининой секс втроем. Отвечая на вопрос Собчак, были ли между ними такие отношения, Елена назвала спортсменку наркоманкой, а зависимые, по ее словам, теряют сексуальность.