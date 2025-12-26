Товстик впервые рассказал о разговоре с Дибровым после измены его жены Товстик заявил, что Дибров был расстроен при первой встрече после измены жены

Бизнесмен Роман Товстик рассказал, что телеведущий Дмитрий Дибров при первом разговоре обвинил его в разрушении семейного гнезда с супругой Полиной. В интервью журналистке Ксении Собчак он отметил, что во время встречи шоумен выглядел расстроенным.

Он себя вел очень расстроенно. Я понимаю, как ему больно и тяжело. Конечно, он мне все в лицо высказал. Никаких драк не было, ничего не было. [Высказал], что я разрушил семейное гнездо. Я говорю: «Я ничего не разрушал, и Полиночка не разрушала», — подчеркнул Товстик.

Предприниматель добавил, что решил арендовать дом в том же поселке, где живет Дибров, чтобы дети могли ходить к отцу. Он объяснил свое решение словами «представляешь, приходишь домой, там пустота». На замечание Собчак, что Товстик «увел» модель из семьи, он ответил, что это было ее взрослое решение.

Причем я знаю, что если был бы не я, через какое-то время это бы все равно произошло, — заключил он.

Ранее бывшая супруга Товстика Елена опровергла слухи, что предлагала триатлонистке Марии Эстер-Трубининой секс втроем. Отвечая на вопрос Собчак, были ли между ними такие отношения, назвала спортсменку наркоманкой, а зависимые, по ее словам, теряют сексуальность.