Спецпосланник Трампа покинул место переговоров в Женеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons в Женеве, где ранее прошли переговоры американской и украинской делегаций, передает РИА Новости. Он находился в гостинице четыре часа и уехал в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

По информации агентства, Уиткофф участвовал во встрече с украинской стороной, а в пятом часу в отель прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. О деталях состоявшихся встреч и возможных контактах между делегациями официальной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины стартовала в Женеве. По данным британских журналистов, от Киева на переговоры прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а от Вашингтона — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons для переговоров с американцами. К моменту его приезда полиция уже начала отгонять автомобили украинской делегации, готовя их к отъезду.