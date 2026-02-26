Женатый молдаванин жестоко зарезал студентку в Москве: что известно, мотив

Гражданин Молдавии подкараулил 21-летнюю девушку у подъезда жилого дома в Москве и жестоко зарезал ее, передают СМИ. Что об этом известно, что стало мотивом преступления?

Что известно об убийстве студентки из Приднестровья в Москве

Нападение на студентку произошло на прошлой неделе, 21 февраля. На попавшем в Сеть видео показано, как мужчина в капюшоне и черной маске на лице поджидает девушку у подъезда жилого дома в Ореховом проезде. Когда она подходит к дому, то обращает на него внимание, но не узнает его из-за маски, достает ключи, открывает дверь подъезда и заходит. Мужчина заходит вслед за ней.

Далее, как пишет Telegram-канал «112», молодой человек напал на девушку в подъезде и нанес множество колото-резаных ранений. Потерпевшую госпитализировали, но спасти не смогли.

«Через непродолжительный период она скончалась от полученных повреждений», — подтвердило ГСУ СК РФ по городу Москве в мессенджере MAX.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд заочно арестовал нападавшего, он успел вылететь из России сразу после содеянного. По некоторым данным, мужчина находится в Турции.

Как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», потерпевшая — девушка по имени Анна. Она родилась в Приднестровье, но последние годы проживала в российской столице. Она окончила техникум и училась в таможенном университете. С фигурантом она познакомилась около года назад в интернете. Ему 30 лет, он — строитель, уроженец Молдавии, который работал в Ирландии.

Некоторое время назад выяснилось, что мужчина женат, у него есть семилетняя дочь, а вся его семья проживает в Ирландии. После этого Анна попросила его больше не беспокоить ее, после чего молодые люди поссорились. За два дня до нападения на бывшую возлюбленную злоумышленник приехал в Москву для того, чтобы помириться с ней. Встретив девушку у ее подъезда, он попробовал уладить размолвку, но понял, что это невозможно. Тогда он задумал расправу над Анной.

