Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 22:41

В США прокомментировали стремительное развитие российской ПВО

Politico: ПВО РФ через 10 лет сможет сбить ядерную боеголовку Британии и Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия в течение 10 лет сможет перехватывать ядерные боеголовки стран Европейского союза, передает Politico. Отмечается, что прогресс РФ в сфере ПРО ставит под сомнение эффективность ядерных арсеналов европейских стран.

Эксперты пришли к выводу, что скромный ядерный удар со стороны Британии или Франции может не достичь цели. Успешное усиление российской противоракетной обороны способно нейтрализовать такую атаку.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция стремятся представить возможную передачу Киеву ядерного оружия как результат собственных разработок Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В ведомстве указали на риски нарушения международного права и подрыва режима нераспространения.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что попытки Германии обзавестись собственным ядерным оружием станут прямым нарушением взятых на себя международных обязательств. Дипломаты также обратили внимание на «неблагоприятную репутацию» ФРГ в сфере нераспространения и напомнили о ключевых положениях Договора «2+4», определяющих основы германской государственности.

ядерное оружие
ПВО
Россия
про
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Легендарный вратарь оценил выступления Сафонова в «ПСЖ»
В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов
СК потребовал ареста подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МФО не дают денег до зарплаты? 5 способов не уйти к черным кредиторам
Тренер «Балтики» рассказал, сколько футболистов могли покинуть клуб зимой
Пассажир симулировал приступ на борту самолета ради отсрочки ареста
В США прокомментировали стремительное развитие российской ПВО
ПВО вновь сработала над Москвой
Зрители платят, критики ворчат: за что разнесли «Сказку о царе Салтане»
В РПЦ захотели обсудить введение нового выходного дня
Сотрудник УМВД пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область
Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram
«Как наши деды и прадеды»: Сикорский призвал поляков готовиться к войне
Раскрыта сумма чистого убытка ММК за 2025 год
Афганистан ответил на бомбардировки Пакистана
МВД завело дела против нескольких продажных футбольных судей
Спецпосланник Трампа покинул место переговоров в Женеве
Женатый молдаванин жестоко зарезал студентку в Москве: что известно, мотив
Захарова уличила канцлера ФРГ в цитировании кумиров Геббельса
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.