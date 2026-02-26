В США прокомментировали стремительное развитие российской ПВО Politico: ПВО РФ через 10 лет сможет сбить ядерную боеголовку Британии и Франции

Россия в течение 10 лет сможет перехватывать ядерные боеголовки стран Европейского союза, передает Politico. Отмечается, что прогресс РФ в сфере ПРО ставит под сомнение эффективность ядерных арсеналов европейских стран.

Эксперты пришли к выводу, что скромный ядерный удар со стороны Британии или Франции может не достичь цели. Успешное усиление российской противоракетной обороны способно нейтрализовать такую атаку.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция стремятся представить возможную передачу Киеву ядерного оружия как результат собственных разработок Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В ведомстве указали на риски нарушения международного права и подрыва режима нераспространения.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что попытки Германии обзавестись собственным ядерным оружием станут прямым нарушением взятых на себя международных обязательств. Дипломаты также обратили внимание на «неблагоприятную репутацию» ФРГ в сфере нераспространения и напомнили о ключевых положениях Договора «2+4», определяющих основы германской государственности.