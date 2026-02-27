В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что такие меры также необходимы для обеспечения безопасности полетов.

