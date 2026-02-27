Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 00:01

В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что такие меры также необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Саванны загорелся двигатель Boeing 737-900 компании Delta Airlines. Лайнер экстренно вернулся и благополучно приземлился, после чего огонь перекинулся на траву. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

Кроме того, сообщалось, что самолет, который летел из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку. На борту находилось 74 пассажира. По предварительной информации, причиной случившегося могли стать проблемы с гидравлической системой. Другие детали инцидента уточняются.

