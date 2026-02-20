Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 18:44

Мини-пигов заставляли работать в кафе сверхурочно в российском городе

Россельхознадзор выявил сверхурочную работу мини-пигов в антикафе Ярославля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям объявил предостережение владельцу антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стало выявление нарушений при содержании животных в культурно-зрелищных целях, а именно сверхурочные часы.

Рабочий режим для контакта с животными превышает допустимые нормы — более трех часов в день и более четырех календарных дней подряд, — сказано в сообщении.

Инспекторы установили, что в антикафе содержались четыре декоративные свиньи. На каждое животное не был оформлен ветеринарный сопроводительный сертификат, что нарушает действующие правила.

В ведомстве также уточнили, что часть требований владелец соблюдал. У мини-пигов имелись ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы, а также проведенное чипирование и постановка на учет.

Ранее стало известно, что резкий рост популярности капибар в России обернулся для зоопарков серьезной проблемой: цены на этих животных взлетели до 2 млн рублей, что затрудняет формирование пар. В Ленинградском зоопарке, где остался только самец Ермак, отметили, что еще несколько лет назад капибары стоили в 10 раз дешевле.

свинья
животные
кафе
работа
Ярославль
