Мини-пигов заставляли работать в кафе сверхурочно в российском городе

Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям объявил предостережение владельцу антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стало выявление нарушений при содержании животных в культурно-зрелищных целях, а именно сверхурочные часы.

Рабочий режим для контакта с животными превышает допустимые нормы — более трех часов в день и более четырех календарных дней подряд, — сказано в сообщении.

Инспекторы установили, что в антикафе содержались четыре декоративные свиньи. На каждое животное не был оформлен ветеринарный сопроводительный сертификат, что нарушает действующие правила.

В ведомстве также уточнили, что часть требований владелец соблюдал. У мини-пигов имелись ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы, а также проведенное чипирование и постановка на учет.

