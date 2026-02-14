Названа причина взрывного роста цена на капибар в России

Резкий рост популярности капибар в России обернулся для зоопарков серьезной проблемой: цены на этих животных взлетели до 2 млн рублей, что затрудняет формирование пар, сообщили РИА Новости представители нескольких зоосадов. В Ленинградском зоопарке, где остался только самец Ермак, отметили, что еще несколько лет назад капибары стоили в 10 раз дешевле.

Еще несколько лет назад капибары стоили по 100-200 тыс., сейчас их стоимость доходит до 2 млн. К нашему огромному сожалению, в Ленинградском зоопарке остался лишь один самец Ермак, — сказали представители организации.

Ранее об этой проблеме сообщил директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев, который заявил, что вид не является редким, но ранее не пользовался такой популярностью. Разведение грызунов осложнено их малым поголовьем и особыми условиями: капибары спариваются только в воде, что требует обустройства отдельных бассейнов с температурой +26 градусов, а это дополнительные затраты и время, отметил он.

Кроме того, в Московском зоопарке поселилась генета — хищник, ранее никогда не представленный в коллекции. Самец этого ночного зверя занял вольер в павильоне «Животные Африки». Для комфорта новосела изменили режим освещения, создав инвертированный световой день.