В России займутся размножением капибар из Перу

В Россию привезут капибар из Перу для размножения, рассказал РИА Новости член Союза зоопарков и аквариумов России, основатель парка птиц в Ростовской области Антон Дроздов. Всего планируется завезти около 20-30 особей.

Я думаю, что в течение года они будут привезены сюда. Естественно, они разъедутся по зоопаркам и дадут там потомство, если будут созданы соответствующие условия для них, — рассказал Дроздов.

Эксперт отметил, что организацией «переезда» капибар займется ростовский парк птиц. Сейчас там содержатся три капибары, однако они не дают потомство.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается дефицит капибар в зоопарках из-за возросшей популярности этих животных. Капибары не являются редким видом, но до недавнего времени на них не было такого спроса.