В зоопарках России возник дефицит мемных грызунов-переростков

В России наблюдается дефицит капибар в зоопарках из-за возросшей популярности этих животных, заявил РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. По его словам, капибары не являются редким видом, но до недавнего времени на них не было такого спроса.

Капибара — животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит, — пояснил Писарев.

Директор отметил, что разведение грызунов в российских зоопарках затруднено из-за их небольшого числа и отсутствия должного внимания к этому процессу. Он объяснил, что животные спариваются только в воде, поэтому для этого нужно оборудовать отдельные бассейны с температурой 26 градусов, что требует финансовых затрат и времени.

Ранее сообщалось, что житель Москвы не справился с содержанием детеныша пумы и передал его в Московский зоопарк. Животное перевезли в Зоосад в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, где оно находится на карантине и получает специальный уход. Место его дальнейшего обитания пока не решено.