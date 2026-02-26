Шесть человек погибли при взрыве в баре в Казахстане

Шесть человек погибли при взрыве в баре в Казахстане Шесть человек погибли и 20 пострадали при взрыве в баре в Казахстане

Взрыв газа и пожар произошли в баре в Щучинске Акмолинской области Казахстана, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. По его данным, пострадали около 20 человек, погибли шесть.

Пожарные из горящего здания вынесли восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, шесть погибли, — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в московском метро на станции «Битцевский парк» прогремел взрыв. По словам пассажиров, им пришлось пересаживаться на соседние линии. В пресс-службе Мосметро заявили о технической неисправности поезда, безопасности людей ничего не угрожает.

Тем временем на востоке Москвы в автомобиле Lada взорвался газовый баллон. Машина полностью сгорела. Предварительно, хлопок раздался на Уссурийской улице, где строится метро.

В Тюмени до этого при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей