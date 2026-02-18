В Москве в автомобиле взорвался газовый баллон

На востоке Москвы в автомобиле взорвался газовый баллон, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Журналисты отметили, что машина полностью сгорела.

По данным канала, взрыв произошел в транспортном средстве Lada на Уссурийской улице. Предварительно, хлопок раздался рядом с территорией, где строится метро. Информации о пострадавших пока не поступало.

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.

Тем временем в селе Угодичи Ростовского округа Ярославской области произошло обрушение кровли и стены котельной, что привело к отключению теплоснабжения в многоквартирных домах, где проживают 300 человек. На месте введен режим ЧС. Прокуратура области организовала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и содержания объекта.

Ранее стало известно, что около 20 тыс. человек лишились отопления из-за крупной коммунальной аварии в Коврове. Всему виной лопнувшие трубы в местной котельной ООО «Владимиртеплогаз», где в мае прошлого года произошел взрыв газа при запуске котла.