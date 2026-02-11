Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 09:38

Стало известно о тысячах замерзающих людей в Коврове

SHOT: 20 тысяч человек лишились отопления из-за коммунальной аварии в Коврове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Около 20 тысяч человек лишились отопления из-за крупной коммунальной аварии в Коврове, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, всему виной лопнувшие трубы в местной котельной ООО «Владимиртеплогаз», где в мае прошлого года произошел взрыв газа при запуске котла.

В материале говорится, что отопления нет уже почти двое суток. Жителям отключенных домов, пишет канал, приходится спать в теплой одежде, а школьники приходят на уроки в зимних куртках. Температура на улице опустилась до −15 градусов, в помещениях держится на уровне +15 градусов.

Ранее сообщалось, что подачу тепла в домах Белгорода наладили после атаки ВСУ. Как отмечал губернатор региона Вячеслав Гладков, тем не менее 61 дом все еще остается без тепла, восстановительные работы продолжаются.

До этого мэр Евгений Юмашев сообщил, что никто из жителей города Бодайбо в Иркутской области не захотел помочь землякам, оставшимся без отопления из-за крупной коммунальной аварии в городе. По его словам, некоторые арендодатели, наоборот, резко подняли цены.

