13 ноября 2025 в 19:27

На борту севшего в Калининграде самолета может находиться глава МАГАТЭ

Гросси мог уже прибыть в Калининград для встречи с главой Росатома

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропорту Храброво совершил посадку самолет из Марселя, на борту которого, по предварительным данным, находится генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС. Завтра в Калининграде запланирована встреча Гросси и генерального директора Росатома Алексея Лихачева по теме Запорожской АЭС.

По данным Flightradar24, чартерный рейс авиакомпании German Airways приземлился в воздушной гавани в 17:34 по местному времени (18:34 мск). Согласно информации аэропорта, глава МАГАТЭ покинЕет Калининград во второй половине дня 14 ноября.

Ранее Лихачев рассказал, что на Запорожской атомной электростанции стабилизировалась ситуация с электроснабжением. В то же время он подчеркнул, что беспокойные моменты имеют место быть. В течение месяца Запорожская АЭС функционировала за счет дизель-генераторов, работая в режиме автономного энергоснабжения.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ситуация на Запорожской АЭС постоянно меняется, гарантировать стабильность ее работы в настоящее время не представляется возможным. По его словам, именно Украина долго блокировала восстановление подключения. Действия МАГАТЭ и ряда стран, которые смогли «дожать Киев», являются важными, добавил он.

Гросси
МАГАТЭ
самолеты
Калининград
