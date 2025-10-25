В МИД раскрыли, можно ли гарантировать стабильность ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС постоянно меняется, гарантировать стабильность ее работы в настоящее время не представляется возможным, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, именно Украина долго блокировала восстановление подключения. Действия МАГАТЭ и ряда стран, которые смогли «дожать Киев», являются важными, добавил он.

Ситуация меняется каждый час. Были достигнуты договоренности о восстановлении энергоснабжения и подключении Запорожской АЭС к энергосистеме, это серьезный шаг, — отметил он.

Ранее директор станции Юрий Черничук заявил, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую была связана с визитом в Россию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ обнародовал первое фото Нововоронежской АЭС, сделанное после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. На опубликованном Мирошником снимке зафиксирована башенная испарительная градирня энергоблока № 6 с четко видимыми следами копоти в месте детонации дрона.