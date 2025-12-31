Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 09:21

Москалькова обратилась к Киеву с требованием

Москалькова призвала Украину к масштабным обменам военнопленными

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинским властям с призывом возобновить крупные обмены военнопленными. В беседе с ТАСС она напомнила о больших обменах военнослужащими, которые состоялись в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссией.

Мы продолжаем представлять украинской стороне списки простых солдат, военнослужащих, которых считаем необходимым включить в обмен и провести широкомасштабные обменные процессы, — сказала Москалькова.

Также она считает, что Киеву следует отказаться от безнравственной практики отбора военнопленных при обменах. Москалькова добавила, что украинская сторона должна в первую очередь забирать тех, кто долго находится в плену и нуждается в медицинской помощи.

До этого она также говорила, что дата возвращения жителей Курской области, удерживаемых на Украине, до сих пор неизвестна. На территории соседней страны пока остаются 12 россиян.

Тем временем пленный украинский военный Виктор Кушнир рассказал, что командование ВСУ направляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск. По его словам, бойцам заранее заявляли, что их ожидает смерть.

