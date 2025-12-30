Пленный рассказал, как ВСУ отправляют необученных солдат в Сумскую область Пленный Кушнир: ВСУ говорят пограничникам в Сумской области, что они не выживут

Командование Вооруженных сил Украины направляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, сообщил РИА Новости пленный украинский военный Виктор Кушнир. По его словам, бойцам заранее заявляли, что их ожидает смерть.

Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец, — сказал военнопленный.

По словам Кушнира, ни он сам, ни его сослуживцы не имели информации о командире подразделения, которому предстояло подчиняться в Сумской области. После прибытия их сразу доставили на позиции, выдав минимальное вооружение — «автомат и два рожка». Военнопленный уточнил, что задачи подразделения сводились к рытью окопов и наблюдению.

Как рассказал Кушнир, до переброски в Сумскую область он проходил военно-морскую подготовку, после чего был направлен в пограничный отряд. Полноценного боевого обучения, по его словам, он так и не получил.

Ранее военнопленный Сергей Шевченко сообщил, что Вооруженные силы Украины используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат. Он подтвердил, что это не единичный случай. По словам Шевченко, ему доводилось охранять объект, где вместо подбитой техники хранились школьные автобусы. Он отметил, что транспорт предназначался для транспортировки военных.