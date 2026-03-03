Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:36

Юг Ирана содрогнулся от взрывов

Взрывы произошли в иранских городах Шираз и Исфахан

Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

По меньшей мере два взрыва прогремели в городах Шираз и Исфахан, расположенных в южной и центральной частях Ирана, сообщает агентство Mehr. Подробности об инцидентах, а также информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

По информации источника, несколько взрывов было зафиксировано в различных районах Исфахана — административного центра одноименной провинции. Также звуки взрывов были слышны в городе Шираз, расположенном в южной провинции Фарс.

Ранее в результате очередной бомбардировки Тегерана существенный урон получило здание, где располагается Совет по определению политической целесообразности. Штаб-квартира совета находится в Мраморном дворце. Никаких деталей относительно масштабов разрушений или возможных пострадавших не приводилось.

До этого Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала управление телерадиовещания Ирана в самом центре Тегерана. Ударам подвергся центр связи, который на протяжении многих лет якобы использовался не только для информационной войны, но и для координации военной деятельности.

Иран
взрывы
Ближний Восток
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска
Армия Израиля вошла на территорию соседней страны
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
В США признали давление Китая на Иран по одной причине
В Иране озвучили потери американцев после удара КСИР по базе США в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.