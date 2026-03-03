Юг Ирана содрогнулся от взрывов

По меньшей мере два взрыва прогремели в городах Шираз и Исфахан, расположенных в южной и центральной частях Ирана, сообщает агентство Mehr. Подробности об инцидентах, а также информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

По информации источника, несколько взрывов было зафиксировано в различных районах Исфахана — административного центра одноименной провинции. Также звуки взрывов были слышны в городе Шираз, расположенном в южной провинции Фарс.

Ранее в результате очередной бомбардировки Тегерана существенный урон получило здание, где располагается Совет по определению политической целесообразности. Штаб-квартира совета находится в Мраморном дворце. Никаких деталей относительно масштабов разрушений или возможных пострадавших не приводилось.

До этого Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала управление телерадиовещания Ирана в самом центре Тегерана. Ударам подвергся центр связи, который на протяжении многих лет якобы использовался не только для информационной войны, но и для координации военной деятельности.