23 декабря 2025 в 10:27

Москалькова раскрыла, сколько курян удерживаются на Украине

Москалькова: Украина пока не назвала дату возвращения удерживаемых курян

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дата возвращения жителей Курской области, удерживаемых на Украине, до сих пор неизвестна, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, на территории соседней страны пока остаются 12 россиян.

К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных курских жителей. Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной, — сообщила Москалькова.

Ранее омбудсмен заявила, что подлежащих выдворению из России украинцев передали Киеву на прошлой неделе. По ее словам, на родину вернулись 45 человек. Также 16 декабря российская сторона организовала воссоединение 22 семей.

До этого Москалькова рассказала, что жители Украины, перемещенные на территорию России из зон боевых действий, находятся в Белгороде. По ее словам, их определили в пункты временного размещения. Москалькова отметила, что занималась этим вопросом в выходные, добавив, что сейчас с этими людьми работает омбудсмен Белгородской области Жанна Киреева. По ее словам, власти обеспечивают их всем необходимым.

