31 декабря 2025 в 13:17

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 декабря, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Панда Катюша подготовила танец для Деда Мороза. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 31 декабря?

Какой танец подготовила Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша будто танцует в снегу.

«В Московском зоопарке расцвела уникальная „панда-снежинка“! Очаровательная Катюша уже вовсю репетирует новогодний танец для Дедушки Мороза. Как вы думаете, будет ли Дедушка Мороз в восторге от нашей черно-белой Снежинки?» — обратилась она к подписчикам.

Комментаторы восхитились умениями Катюши и выразили уверенность в том, что Дед Мороз придет от ее танца в восторг.

«Как она умеет, вы только посмотрите! Балерина наша! Дед Мороз 100% придет в восторг»;

«Танцовщица наша любимая! Дедушка Мороз будет счастлив»;

«Снежинка», — написали они.

Чем занимается Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша будто занимается акробатикой на лестнице в уличном вольере.

«Вот это грация! Катюша превращает снежную лестницу в акробатический снаряд. Никакой мороз не помеха для панды в отличной форме», — подписала она ролик.

Пользователи Сети восхитились физической подготовкой Катюши.

«Какая же Катюша ловкая! Вся в папулю, в Жуишку»;

«Катерина натренировалась»;

«Катя столько занимается! Неудивительно, что вечером валится с ног», — написали фолловеры.

