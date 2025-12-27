Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 12:51

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 декабря, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Панда Катюша отдыхает вечером, поедая бамбук. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 27 декабря?

Как спит Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша залезает по деревянным брусьям наверх, чтобы лечь спать.

«Уставшие пяточки и розовые щечки — наша Катюша спит после целого дня зимних чудес! Спи сладко, милая Катюша! И вам, мои друзья, спокойной ночи!» — написала она.

Фолловеры в комментариях пожелали Катюше приятных снов и попытались угадать, что ей снится.

«Сладких снов, Катюша! Что же тебе снится? Морковка и бамбук?»;

«Катерине небось снятся вкусняшки»;

«Сладких снов, наша маленькая радость! Спи крепко! Набирайся сил!» — написали они.

Как проводит вечер Катюша

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша отдыхает вечером. В кадре маленькая панда сидит в вольере и ест бамбук.

«Добрый вечер, мои дорогие! В суете вечера сделайте маленькую паузу и улыбнитесь, глядя на Катюшу!» — написала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети пожелали Катюше хорошего вечера.

«Хорошего вечера, Катюша! Умаялась уже — столько играла! Пора восстановить силы и перекусить»;

«Это ужин у Катюши? Приятного аппетита и хорошего вечерочка!»;

«Наше маленькое счастье!» — прокомментировали они.

