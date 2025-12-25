Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео

Панда Катюша ест бамбук по расписанию. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 25 декабря?

Как Катюша ест бамбук

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором Катюша ест бамбук.

«Сердце тает, глядя на Катюшу. Согласны?» — обратилась она к подписчикам.

Фолловеры в комментариях отметили, что Катюша может растопить сердце любого.

«Катя растопит сердце любого — даже самого равнодушного! А чего стоят эти ушки на макушке!»;

«Катерине принадлежит много русских сердец! Она растопит любое сердце!»;

«Наша любовная любовь», — написали они.

Какое расписание у Катюши

Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша ест ветки бамбука. Директор столичного зоопарка отметила, что маленькая панда делает все по расписанию.

«У Катюши все стабильно! Поедание бамбука по расписанию», — подписала она видео.

Россияне в комментариях пожелали Катюше приятного аппетита.

«Приятного аппетита, Катюня! Правильно, что все делаешь по расписанию — так и надо»;

«У Катерины весь день по минутам расписан небось. Вот, нашла времечко перекусить. Приятного аппетита тебе, любимая!»;

«Катюша очень деловая пандочка», — написали комментаторы.

