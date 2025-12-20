Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 20 декабря, фото, видео

Панда Катюша не спеша готовится ко сну. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 20 декабря?

Чем занимается Диндин

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором мама Катюши Диндин делала пятничный обход уличного вольера.

«У Диндин пятничный обход вольера. Когда наблюдаешь за тем, как не спеша, последовательно и спокойно она исследует свои владения, ест ростки и бамбук... хочется забыть о срочных делах, суматохе и хотя бы на несколько минут представить себя на ее месте!» — подписала она видео.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что Диндин, как настоящая мама, делает свои домашние дела.

«Диня такая аккуратная, настоящая мама, делающая дела по дому (по вольеру)»;

«Диндин — прелесть! Выполняет мамочкины дела»;

«Хозяюшка», — написали они.

Как Катюша ложится спать

Светлана Акулова также опубликовала видео, на котором Катюша готовится ко сну. В кадре маленькая панда не спеша укладывается и начинает засыпать.

«Спокойной ночи! Пусть ваш сон будет таким же крепким, как и у Катюши!» — пожелала директор столичного зоопарка.

Фолловеры пожелали Катюше приятных снов и предположили, что она сильно утомилась за день.

«Сладких снов, Катя! Небось устала играть весь день и есть вкусняшки»;

«Приятных снов, Катерина! Утомилась наша принцесса»;

«Такая уставшая! Еще бы — она столько сил тратит на игры», — прокомментировали россияне.

