Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 декабря, фото, видео

Панда Катюша высыпается и правильно питается. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 19 декабря?

Чем завтракает Жуи

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором запечатлен папа Катюши, большая панда Жуи. В кадре он завтракает бамбуковыми ветками.

«Доброе утро! Жуи уже принялся к уничтожению своего завтрака», — подписала она видео.

Комментаторы обратили внимание на то, как ловко он чистит бамбуковые ветки, а также пожелали ему приятного аппетита.

«Жуишка, приятного аппетита! Как ловко чистит ветки — ну прямо профи»;

«Сколько же ему нужно веток, чтобы наесться? А как чистит! Ловко, быстро! Вау!»;

«Приятного аппетита, Жуи!» — написали фолловеры.

Какой образ жизни ведет Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша ест бамбук, и рассказала, что ей удается всегда выглядеть свежей и здоровой благодаря образу жизни и питанию.

«Катюша всегда выглядит свежей, бодрой и здоровой, потому что свежий воздух, свежий снег и свежий бамбук делают свое дело! Будьте как Катюша — высыпайтесь, правильно питайтесь и больше времени проводите на свежем воздухе», — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что Катюша ведет правильный и здоровый образ жизни.

«Катюша — зожница! Вся в папку!»;

«Катерина — умница! Бережет честь и здоровье смолоду»;

«Катерина ведет правильный и здоровый образ жизни! Результат налицо!» — написали россияне.

