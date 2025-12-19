Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 декабря, фото, видео

Панда Катюша высыпается и правильно питается. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 19 декабря?
Чем завтракает Жуи
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором запечатлен папа Катюши, большая панда Жуи. В кадре он завтракает бамбуковыми ветками.
«Доброе утро! Жуи уже принялся к уничтожению своего завтрака», — подписала она видео.
Комментаторы обратили внимание на то, как ловко он чистит бамбуковые ветки, а также пожелали ему приятного аппетита.
«Жуишка, приятного аппетита! Как ловко чистит ветки — ну прямо профи»;
«Сколько же ему нужно веток, чтобы наесться? А как чистит! Ловко, быстро! Вау!»;
«Приятного аппетита, Жуи!» — написали фолловеры.
Какой образ жизни ведет Катюша
Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша ест бамбук, и рассказала, что ей удается всегда выглядеть свежей и здоровой благодаря образу жизни и питанию.
«Катюша всегда выглядит свежей, бодрой и здоровой, потому что свежий воздух, свежий снег и свежий бамбук делают свое дело! Будьте как Катюша — высыпайтесь, правильно питайтесь и больше времени проводите на свежем воздухе», — подписала ролик директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети в комментариях отметили, что Катюша ведет правильный и здоровый образ жизни.
«Катюша — зожница! Вся в папку!»;
«Катерина — умница! Бережет честь и здоровье смолоду»;
«Катерина ведет правильный и здоровый образ жизни! Результат налицо!» — написали россияне.
