Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:36

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 декабря: где сбои в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 19 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, будет ли работать интернет в новогодние праздники?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 19 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 41% жалоб об отсутствии связи приходятся на Татарстан, 14% — на Москву, 7% — на Нижегородскую область, 6% — на Санкт-Петербург, 3% — на Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирию, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую и Свердловскую области, 1% — на Якутию, Ставрополье, Дагестан, Приморский край, Оренбургскую, Рязанскую, Иркутскую, Омскую и Смоленскую области.

Почему не работает мобильный интернет 19 декабря

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

19 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Воронежа, Мордовии, в Ставропольском крае, Липецкой, Ивановской, Ульяновской и Самарской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 94 украинских беспилотника над российскими регионами.

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным. Ограничения снимаются после отмены беспилотной опасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли работать мобильный интернет в Новый год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

Какие сайты вошли в обновленный белый список

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Минцифры России также пополнило белый список онлайн-сервисов сайтами «Итоги года с Владимиром Путиным», Совфеда, МВД и МЧС России, платформами «Движение первых» и «Объясняем РФ». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив», Московская биржа и портал для вакансий и поиска работы HeadHunter, сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Читайте также:

Нудные ветра и холод до -9? Погода в Москве в январские выходные: что ждать

Магнитные бури сегодня, 19 декабря: что завтра, сильные боли, давление

Фильм с Киркоровым, победа над раком, сын: как живет актер Андрей Гайдулян

мобильный интернет
новости
сбои
сотовые операторы
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.