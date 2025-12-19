Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 19 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, будет ли работать интернет в новогодние праздники?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 19 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 41% жалоб об отсутствии связи приходятся на Татарстан, 14% — на Москву, 7% — на Нижегородскую область, 6% — на Санкт-Петербург, 3% — на Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирию, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую и Свердловскую области, 1% — на Якутию, Ставрополье, Дагестан, Приморский край, Оренбургскую, Рязанскую, Иркутскую, Омскую и Смоленскую области.

Почему не работает мобильный интернет 19 декабря

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

19 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Воронежа, Мордовии, в Ставропольском крае, Липецкой, Ивановской, Ульяновской и Самарской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 94 украинских беспилотника над российскими регионами.

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным. Ограничения снимаются после отмены беспилотной опасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли работать мобильный интернет в Новый год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

Какие сайты вошли в обновленный белый список

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Минцифры России также пополнило белый список онлайн-сервисов сайтами «Итоги года с Владимиром Путиным», Совфеда, МВД и МЧС России, платформами «Движение первых» и «Объясняем РФ». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив», Московская биржа и портал для вакансий и поиска работы HeadHunter, сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

