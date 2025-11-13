Россиянам дали неприятный прогноз по ситуации с мобильным интернетом Глава АППСИМ Зыков: разные регионы России могут отключить мобильный интернет

Практика ограничения мобильного интернета может распространиться на разные регионы России, спрогнозировал глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с НСН. По его словам, решение властей Ульяновской области обусловлено соображениями безопасности и может быть повторено в других субъектах федерации.

Эксперт пояснил, что отключение мобильного интернета в Ульяновской области связано с наличием множества стратегически важных объектов на территории региона. Он отметил, что местные власти в приоритете ставят защиту этих предприятий от возможных атак с использованием беспилотников, а также обеспечение безопасности граждан.

Зыков подчеркнул, что мобильный интернет играет ключевую роль в системе навигации дронов. Он добавил, что при отсутствии сим-карты они теряют возможность ориентироваться на местности, что существенно снижает их эффективность.

Конечно, это проблема для пользователей, но можно работать через Wi-Fi в кафе, общественных местах, бизнес-центрах, даже из дома, — отметил Зыков.

Специалист напомнил о создании в России специального «белого списка» интернет-ресурсов, которые продолжают функционировать даже при ограничении доступа. В этот перечень вошли такие платформы, как социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер MAX, различные маркетплейсы и банковские приложения.

По мнению главы АППСИМ, Ульяновская область стала первым регионом, который официально объявил о введении подобных ограничительных мер. Зыков предположил, что такое решение могло быть вызвано получением властями конкретной информации, потребовавшей принятия безотлагательных мер защиты.

Эксперт пришел к выводу, что многие главы регионов в перспективе могут последовать этому примеру. Он отметил, что аналогичные меры уже негласно вводятся в некоторых других регионах страны.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе. По его словам, столичный регион надежно защищен от дронов.