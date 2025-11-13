Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:45

Россиянам дали неприятный прогноз по ситуации с мобильным интернетом

Глава АППСИМ Зыков: разные регионы России могут отключить мобильный интернет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Практика ограничения мобильного интернета может распространиться на разные регионы России, спрогнозировал глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с НСН. По его словам, решение властей Ульяновской области обусловлено соображениями безопасности и может быть повторено в других субъектах федерации.

Эксперт пояснил, что отключение мобильного интернета в Ульяновской области связано с наличием множества стратегически важных объектов на территории региона. Он отметил, что местные власти в приоритете ставят защиту этих предприятий от возможных атак с использованием беспилотников, а также обеспечение безопасности граждан.

Зыков подчеркнул, что мобильный интернет играет ключевую роль в системе навигации дронов. Он добавил, что при отсутствии сим-карты они теряют возможность ориентироваться на местности, что существенно снижает их эффективность.

Конечно, это проблема для пользователей, но можно работать через Wi-Fi в кафе, общественных местах, бизнес-центрах, даже из дома, — отметил Зыков.

Специалист напомнил о создании в России специального «белого списка» интернет-ресурсов, которые продолжают функционировать даже при ограничении доступа. В этот перечень вошли такие платформы, как социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер MAX, различные маркетплейсы и банковские приложения.

По мнению главы АППСИМ, Ульяновская область стала первым регионом, который официально объявил о введении подобных ограничительных мер. Зыков предположил, что такое решение могло быть вызвано получением властями конкретной информации, потребовавшей принятия безотлагательных мер защиты.

Эксперт пришел к выводу, что многие главы регионов в перспективе могут последовать этому примеру. Он отметил, что аналогичные меры уже негласно вводятся в некоторых других регионах страны.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе. По его словам, столичный регион надежно защищен от дронов.

Россия
мобильный интернет
отключения
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.