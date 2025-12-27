Петербургский суд рассмотрит дело о махинациях с «самострелами» «Коммерсант»: экс-офицера ВДВ Фролова будут судить за аферы с самострелами

Уголовное дело о масштабных махинациях с фиктивными ранениями в элитной десантной бригаде направлено в суд, пишет газета «Коммерсант». Фигурантами стали начальник группы спецопераций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, кавалер четырех орденов Мужества и обладатель двух медалей «За отвагу», Константин Фролов (известный под позывным Палач) и командир соединения Артем Городилов.

По версии следствия, офицеры организовали схему, при которой военнослужащие умышленно ранили друг друга для получения компенсаций. Медики, которые находились в «доле», вшивали военным осколки и выдавали фиктивные документы. Фролову инкриминируют мошенничество на 32 млн рублей и получение взяток, а также незаконный оборот оружия из тайников. Оба признали вину и сотрудничают со следствием.

Следствие установило, что военнослужащие умышленно ранили друг друга, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы, — говорится в опубликованном материале.

Рассмотрение дела Фролова, которое может пройти в закрытом режиме, начнется 23 января 2026 года. Ему грозит лишение государственных наград. Дела остальных участников схемы, включая Городилова, будут рассматриваться отдельно.

Ранее сообщалось, что Фролов раскрыл следствию детали схемы, по которой за каждое фиктивное ранение или контузию выплачивалось по 3 млн рублей. Он заключил досудебное соглашение, что гарантирует ему минимальный срок наказания. Несмотря на уголовное дело, за подполковником сохраняются боевые заслуги.