Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 02:05

Петербургский суд рассмотрит дело о махинациях с «самострелами»

«Коммерсант»: экс-офицера ВДВ Фролова будут судить за аферы с самострелами

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уголовное дело о масштабных махинациях с фиктивными ранениями в элитной десантной бригаде направлено в суд, пишет газета «Коммерсант». Фигурантами стали начальник группы спецопераций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, кавалер четырех орденов Мужества и обладатель двух медалей «За отвагу», Константин Фролов (известный под позывным Палач) и командир соединения Артем Городилов.

По версии следствия, офицеры организовали схему, при которой военнослужащие умышленно ранили друг друга для получения компенсаций. Медики, которые находились в «доле», вшивали военным осколки и выдавали фиктивные документы. Фролову инкриминируют мошенничество на 32 млн рублей и получение взяток, а также незаконный оборот оружия из тайников. Оба признали вину и сотрудничают со следствием.

Следствие установило, что военнослужащие умышленно ранили друг друга, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы, — говорится в опубликованном материале.

Рассмотрение дела Фролова, которое может пройти в закрытом режиме, начнется 23 января 2026 года. Ему грозит лишение государственных наград. Дела остальных участников схемы, включая Городилова, будут рассматриваться отдельно.

Ранее сообщалось, что Фролов раскрыл следствию детали схемы, по которой за каждое фиктивное ранение или контузию выплачивалось по 3 млн рублей. Он заключил досудебное соглашение, что гарантирует ему минимальный срок наказания. Несмотря на уголовное дело, за подполковником сохраняются боевые заслуги.

суды
СВО
махинации
офицеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рождественский подарок»: Трамп прокомментировал бомбардировку в Нигерии
«Никогда не интересовало»: Роднина высказалась о гражданстве США
Российский офицер воздушной атакой спровоцировал бегство бойцов ВСУ
Две женщины получили ранения после атаки под Белгородом
«Искренний союз»: Путин получил новогоднее поздравление от мирового лидера
Петербургский суд рассмотрит дело о махинациях с «самострелами»
Марионетка Горбачева или последний защитник СССР: кем был Геннадий Янаев
Жалобу задавившего младенца воронежца отклонили
«Шоу отпетых мошенников»: в ГД высмеяли будущую поездку Зеленского в США
«Эго не позволит»: Пушков предсказал действия Трампа по Украине
Фаза Луны сегодня, 27 декабря: день иллюзий и отмены платежей
Мужчина набросился с ножом на женщин в Париже
Стало известно, кому принадлежит брошенный ВСУ в Гуляйполе ноутбук
«Верный — не значит умный»: как русофоб Вадефуль стал главой немецкого МИД
Трамп сделал бездоказательное утверждение о российской экономике
Ушел из жизни гитарист группы The Cure
Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 декабря 2025 года
Врачи без сертификата получили в России послабление
НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.