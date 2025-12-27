Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 01:37

«Эго не позволит»: Пушков предсказал действия Трампа по Украине

Пушков: Трамп не собирается устраняться от кризиса на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего участия, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что любое предложение президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию не имеет значения без его одобрения.

Трамп не намерен устраняться из процесса урегулирования украинского кризиса, отметил сенатор. Это решение продиктовано как личными амбициями, так и политическим расчетом в преддверии промежуточных выборов в конгресс, добавил Пушков.

Уйти — означает показать, что не справился. Эго Трампа вряд ли такое допустит, — написал он.

Несмотря на отдельные заявления, отход от этой темы был бы для американского лидера стратегическим поражением. По мнению сенатора, Трамп изначально заявил о своей ключевой роли в разрешении конфликта, и теперь ему необходимо подтвердить этот статус. Промежуточные выборы станут фактически референдумом о поддержке его президентства, а потому ему критически важен любой внешнеполитический успех, который можно представить избирателям.

Ранее Трамп поставил под сомнение самостоятельную значимость мирной инициативы Владимира Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева теряют вес.

Алексей Пушков
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
инициативы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рождественский подарок»: Трамп прокомментировал бомбардировку в Нигерии
«Никогда не интересовало»: Роднина высказалась о гражданстве США
Российский офицер воздушной атакой спровоцировал бегство бойцов ВСУ
Две женщины получили ранения после атаки под Белгородом
«Искренний союз»: Путин получил новогоднее поздравление от мирового лидера
Петербургский суд рассмотрит дело о махинациях с «самострелами»
Марионетка Горбачева или последний защитник СССР: кем был Геннадий Янаев
Жалобу задавившего младенца воронежца отклонили
«Шоу отпетых мошенников»: в ГД высмеяли будущую поездку Зеленского в США
«Эго не позволит»: Пушков предсказал действия Трампа по Украине
Фаза Луны сегодня, 27 декабря: день иллюзий и отмены платежей
Мужчина набросился с ножом на женщин в Париже
Стало известно, кому принадлежит брошенный ВСУ в Гуляйполе ноутбук
«Верный — не значит умный»: как русофоб Вадефуль стал главой немецкого МИД
Трамп сделал бездоказательное утверждение о российской экономике
Ушел из жизни гитарист группы The Cure
Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 декабря 2025 года
Врачи без сертификата получили в России послабление
НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.