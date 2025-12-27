«Эго не позволит»: Пушков предсказал действия Трампа по Украине Пушков: Трамп не собирается устраняться от кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего участия, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что любое предложение президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию не имеет значения без его одобрения.

Трамп не намерен устраняться из процесса урегулирования украинского кризиса, отметил сенатор. Это решение продиктовано как личными амбициями, так и политическим расчетом в преддверии промежуточных выборов в конгресс, добавил Пушков.

Уйти — означает показать, что не справился. Эго Трампа вряд ли такое допустит, — написал он.

Несмотря на отдельные заявления, отход от этой темы был бы для американского лидера стратегическим поражением. По мнению сенатора, Трамп изначально заявил о своей ключевой роли в разрешении конфликта, и теперь ему необходимо подтвердить этот статус. Промежуточные выборы станут фактически референдумом о поддержке его президентства, а потому ему критически важен любой внешнеполитический успех, который можно представить избирателям.

Ранее Трамп поставил под сомнение самостоятельную значимость мирной инициативы Владимира Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева теряют вес.