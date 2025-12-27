«Верный — не значит умный»: как русофоб Вадефуль стал главой немецкого МИД

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия после завершения конфликта на Украине якобы может напасть на одну из стран НАТО. При этом парой недель ранее он, напротив, предлагал европейцам наладить прямой диалог с РФ. Вадефуль не раз отличался не только непоследовательными, но и откровенно абсурдными инициативами. Что известно о главе немецкого МИД, как он пришел к власти и за что ненавидит Россию — в материале NEWS.ru.

Что Вадефуль говорит о России

Вадефуль накануне католического Рождества назвал устойчивые военные успехи российской армии на Украине серьезной угрозой для НАТО. По его словам, уже по этой причине поддержка Киева должна оставаться одним из первостепенных интересов ЕС.

«Чем раньше Украина сможет отстаивать собственные интересы, тем лучше это будет для всей Европы», — подчеркнул министр в интервью немецкому информагентству DPA.

Глава немецкого МИД считает: европейским странам нужно обеспечить «безопасность от России». Достичь ее, уверен Вадефуль, можно только с позиции силы, единства в НАТО и обороноспособности вооруженных сил.

Йоханн Вадефуль Фото: Sebastian Rau/IMAGO/Global Look Press

Однако в начале декабря министр говорил, что для ЕС «в какой-то момент будет правильно» начать прямые переговоры с Москвой. Его риторика корректировалась по мере того, как администрация США начала продвигать мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Как Вадефуль стал главой МИД ФРГ

Вадефуль возглавил МИД Германии весной, после того как съезд ХДС/ХСС выдвинул его кандидатуру на этот пост. На тот момент 62-летний политик был заместителем председателя фракции ХДС в бундестаге и отвечал за внешнеполитические вопросы и безопасность.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru назвал политическую карьеру Вадефуля ничем не примечательной. По словам эксперта, она началась с участия в молодежной организации ХДС в земле Шлезвиг-Гольштейн. Затем будущий политик отслужил в армии, получив офицерское звание. Он прошел и через кузницу германской «мягкой силы», став стипендиатом фонда Конрада Аденауэра (признан нежелательной организацией в РФ).

«Избравшись в бундестаг от ХДС/ХСС в 2009 году, он подвизался в комитете по иностранным делам и регулярно готовил отчеты по отношениям ФРГ с государствами Ближнего Востока, Балканскими странами, Россией, Украиной и Белоруссией, входил в немецкую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)», — рассказывает Воробьев.

По мнению германского политолога Александра Рара, Вадефуль заработал пост министра иностранных дел в первую очередь благодаря своей лояльности нынешнему канцлеру Фридриху Мерцу. Во время борьбы последнего за пост председателя ХДС Вадефуль поддержал его всеми силами, отметил собеседник NEWS.ru.

Йоханн Вадефуль и Фридрих Мерц, 2024 г. Фото: JÃrg Blank/dpa/Global Look Press

«Когда формировалось новое правительство Германии, коалиционный партнер ХДС — Социал-демократическая партия Германии — отказалась от претензий на пост главы МИД. Эта должность „ушла“ под ведомство ХДС. У Мерца было три кандидата: Армин Лашет, Норберт Реттген и Йоханн Вадефуль. Он выбрал Вадефуля, будучи уверенным, что тот никогда не станет проводить собственную линию во внешней политике Германии, а, наоборот, во всем подчинится ведомству канцлера. Мерц в Вадефуле не ошибся», — пояснил Рар.

Чем Вадефуль опасен для Мерца

Воробьев отметил, что Вадефуль проводит совершенно русофобскую политику, которая полностью соответствует линии Мерца. Однако такая лояльность и близость главы МИД к канцлеру еще может выйти главе правительства боком, уверен эксперт.

«Верный — не значит умный. Еще будучи просто депутатом бундестага и вице-председателем ХДС, Вадефуль „развелся“ на пранк Вована и Лексуса, которые позвонили народному избраннику и выдали себя за тогдашнего главу офиса президента Украины Андрея Ермака», — вспоминает Воробьев.

Вадефуль наговорил много лишнего, раскрыв планы ХДС после победы на выборах. Он утверждал, что в ФРГ начнут работу по возвращению всеобщего призыва, отвергал возможность введения немецких военных на Украину, а также заявлял о якобы финансировании Россией оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Успешных пранков было уже десятки, и выдавать чувствительную информацию незнакомцам по средствам связи — просто глупо», — заметил Воробьев.

Здание МИД Германии Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его мнению, на посту главы МИД Вадефуль не только не стал осторожнее, но и впал в самодурство. Например, в ноябре он распорядился, чтобы его портрет повесили в немецких посольствах и консульствах по всему миру рядом с фотографией президента страны. В специальном письме Вадефуль указал точные требования к формату, размеру и оформлению изображения. По мнению представителей немецкого МИД ФРГ, нововведение позволит укрепить связь с зарубежными посольствами, которые часто ощущают себя «слишком отдаленными» от Берлина, а портрет Вадефуля поможет усилить «чувство единства».

«В Германии после известных событий 80-летней давности стараются все-таки избегать любых намеков на вождизм, а тут такое „портретное“ нововведение инициирует глава МИД. Своей неспособностью умерить свое тщеславие и просто неосторожностью он вполне может подвести Мерца под монастырь», — резюмировал Воробьев.

