Необходимо остановить массовый приток годных к службе украинских беженцев в Германию, заявил генсекретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман в интервью журналу Stern. Он отметил, что «солдаты» нужны Киеву для самозащиты.

Украинские солдаты нужны, чтобы защищать свою страну. <…> Мы поддерживаем Украину по убеждениям, однако стремительный приток беженцев в Германию должен быть остановлен, — уточнил Линнеман.

До этого МВД ФРГ озвучило, что количество приехавших в Германию молодых украинцев выросло в 10 раз. Это связано с тем, что Киев разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее стало известно, что в Вене до конца 2025 года прекратит работу последний центр для украинских беженцев — Quartier Schlossberg. Этот центр рассчитан на более чем 200 человек, с начала 2022 года через него прошли 9 тыс. жителей Украины.

Также сообщалось, что власти Швейцарии с 1 ноября ограничат предоставление защитного статуса S для украинских беженцев. По новым правилам право на пребывание и государственную помощь получат только те, кто проживал на территориях, находящихся непосредственно в зоне конфликта.