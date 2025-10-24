Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:48

В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию

Генсекретарь ХДС Линнеман призвал остановить приток молодых украинцев в Германию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимо остановить массовый приток годных к службе украинских беженцев в Германию, заявил генсекретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман в интервью журналу Stern. Он отметил, что «солдаты» нужны Киеву для самозащиты.

Украинские солдаты нужны, чтобы защищать свою страну. <…> Мы поддерживаем Украину по убеждениям, однако стремительный приток беженцев в Германию должен быть остановлен, — уточнил Линнеман.

До этого МВД ФРГ озвучило, что количество приехавших в Германию молодых украинцев выросло в 10 раз. Это связано с тем, что Киев разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее стало известно, что в Вене до конца 2025 года прекратит работу последний центр для украинских беженцев — Quartier Schlossberg. Этот центр рассчитан на более чем 200 человек, с начала 2022 года через него прошли 9 тыс. жителей Украины.

Также сообщалось, что власти Швейцарии с 1 ноября ограничат предоставление защитного статуса S для украинских беженцев. По новым правилам право на пребывание и государственную помощь получат только те, кто проживал на территориях, находящихся непосредственно в зоне конфликта.

Германия
ХДС
Украина
призывники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Санду назначила нового премьер-министра Молдавии
На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно
Поэтесса из ЛНР осудила Киев за гибель пнувшего колонку жителя Луганска
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.