15 октября 2025 в 11:12

В европейской стране зафиксировали резкий наплыв молодых украинцев

Welt: количество приехавших в Германию молодых украинцев выросло в 10 раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Количество приехавших в Германию молодых украинцев выросло в 10 раз, сообщила газета Welt со ссылкой на данные МВД ФРГ. Это связано с тем, что Киев разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Как отметили в МВД, до упомянутого решения Украины число запросов на убежище в ФРГ составляло примерно 100 за неделю, теперь оно увеличилось до 1000. Также в ведомстве рассказали, что в мае в Германии разрешили остаться 7,9 тыс. украинцам, а в сентябре — 18,7 тыс.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии с 1 ноября ограничат предоставление защитного статуса S для украинских беженцев. По новым правилам, право на пребывание и государственную помощь получат только те, кто проживал на территориях, находящихся непосредственно в зоне конфликта.

До этого политолог Вадим Трухачев заявил, что победа партии Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии была обусловлена недовольством граждан «хамским» поведением украинских беженцев. Бабиш и его сторонники в рамках предвыборной кампании выступали за урезание выплат мигрантам, что, по мнению Трухачева, поддерживает большинство избирателей.

Германия
Украина
беженцы
МВД
