Полилог Трухачев заявил об усталости чехов от хамства украинских беженцев Трухачев: Бабиш победил на выборах из-за усталости чехов от беженцев с Украины

Победа партии Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии была обусловлена недовольством граждан «хамским» поведением украинских беженцев, заявил на пресс-конференция в РИА политолог и богемист Вадим Трухачев. Бабиш и его партия в рамках предвыборной кампании выступал за урезание выплат беженцам, что, по мнению Трухачева, поддерживает большинство избирателей, сообщает корреспондент NEWS.ru.

По словам эксперта, сейчас в Чехии находится порядка 600 тысяч украинцев, что составляет почти 5% населения страны. Правительство тратило на льготы для них колоссальные средства, как и на поддержку Киева, что негативно сказалось на финансовом положении в стране.

Выделили на них ну в порядка €300 млн, а часть украинцев вела себя как хамское полу-уголовное быдло, которое говорит «Давайте нам еще больше, мы не хотим ничего делать». Вот это хамское полу-уголовное быдляндское поведение украинцев, оно, собственно говоря, многих чехов и отпугнуло, — высказался политолог.

По словам Трухачева, «бытовое хамство» зачастую играет на выборах ничуть не меньшую роль, чем глобальные вопросы. Значительная часть политической программы партии Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») направлена на урезание выплат беженцам и их высылку из страны, что чехи только поприветствовали.

Сейчас украинским беженцам придется еще тяжелее, халява подходит к концу, — подытожил Трухачев.

Ранее американские СМИ отметили, что победа ANO может осложнить отношения между Чехией и другими странами НАТО. Прага также может сократить объем поддержки Украины, поскольку бывший премьер-министр выступает против военной помощи Киеву и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.