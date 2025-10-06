Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:57

Полилог Трухачев заявил об усталости чехов от хамства украинских беженцев

Трухачев: Бабиш победил на выборах из-за усталости чехов от беженцев с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Победа партии Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии была обусловлена недовольством граждан «хамским» поведением украинских беженцев, заявил на пресс-конференция в РИА политолог и богемист Вадим Трухачев. Бабиш и его партия в рамках предвыборной кампании выступал за урезание выплат беженцам, что, по мнению Трухачева, поддерживает большинство избирателей, сообщает корреспондент NEWS.ru.

По словам эксперта, сейчас в Чехии находится порядка 600 тысяч украинцев, что составляет почти 5% населения страны. Правительство тратило на льготы для них колоссальные средства, как и на поддержку Киева, что негативно сказалось на финансовом положении в стране.

Выделили на них ну в порядка €300 млн, а часть украинцев вела себя как хамское полу-уголовное быдло, которое говорит «Давайте нам еще больше, мы не хотим ничего делать». Вот это хамское полу-уголовное быдляндское поведение украинцев, оно, собственно говоря, многих чехов и отпугнуло, — высказался политолог.

По словам Трухачева, «бытовое хамство» зачастую играет на выборах ничуть не меньшую роль, чем глобальные вопросы. Значительная часть политической программы партии Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») направлена на урезание выплат беженцам и их высылку из страны, что чехи только поприветствовали.

Сейчас украинским беженцам придется еще тяжелее, халява подходит к концу, — подытожил Трухачев.

Ранее американские СМИ отметили, что победа ANO может осложнить отношения между Чехией и другими странами НАТО. Прага также может сократить объем поддержки Украины, поскольку бывший премьер-министр выступает против военной помощи Киеву и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.

Чехия
выборы
украинские беженцы
украинские беженцы в Европе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Медик рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида москвича доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи
Решетников раскрыл, как высокие ставки повлияли на экономику России
Спасатель оценил шансы найти живой пропавшую в Красноярском крае семью
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.