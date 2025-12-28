Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию IIHF инициировала разбирательство из-за поведения канадцев в матче с Чехией

Международная федерация хоккея (IIHF) начала разбирательство по поводу поведения хоккеистов молодежной сборной Канады. Пресс-служба IIHF сообщила, что инцидент произошел в матче чемпионата мира против команды Чехии. В заявлении организации говорится о стремлении защищать турнир и поддерживать его честность. От всех участников ожидается соблюдение высочайших стандартов поведения.