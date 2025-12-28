Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:28

Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию

IIHF инициировала разбирательство из-за поведения канадцев в матче с Чехией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международная федерация хоккея (IIHF) начала разбирательство по поводу поведения хоккеистов молодежной сборной Канады. Пресс-служба IIHF сообщила, что инцидент произошел в матче чемпионата мира против команды Чехии. В заявлении организации говорится о стремлении защищать турнир и поддерживать его честность. От всех участников ожидается соблюдение высочайших стандартов поведения.

IIHF открыла дисциплинарное производство по поводу инцидента, произошедшего после матча Канада — Чехия 26 декабря 2025 года. Дело будет рассмотрено в соответствии с дисциплинарными правилами IIHF и установленными процедурами, — говорится в сообщении.

хоккей
хоккеисты
Канада
Чехия
турниры
