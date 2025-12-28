Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 10:54

Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму

Жителя США приговорили к пожизненному сроку за подрыв бывшей девушки

Скорая помощь и полиция США Скорая помощь и полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бывший партнер владелицы спа-салона Ильдико Крайняк в Калифорнии приговорен к пожизненному заключению за ее убийство с помощью посылки со взрывным устройством, сообщает издание People. Взрыв произошел 15 мая 2018 года в здании, где находился салон Magyar Kozmetika, в результате чего погибла сама хозяйка заведения, а две ее клиентки получили тяжелейшие травмы.

По свидетельству пострадавших, владелица салона открыла картонную коробку у стойки администратора, после чего сработала бомба. Обе находившиеся в помещении женщины — мать и дочь — получили обширные ожоги, причем одна из них потеряла глаз.

Ранее на проспекте Вернадского в Москве произошел взрыв автомобиля марки Kia, который, предположительно, был вызван разгерметизацией газового баллона. На место инцидента оперативно прибыли бригады экстренных служб. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, в региональном управлении МЧС сообщили, что взрыв газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в городе Давлеканово Республики Башкортостан. По информации ведомства, двое людей получили травмы: 51-летний мужчина и 49-летняя женщина, причем позже последняя скончалась в медицинском учреждении от полученных повреждений.

США
взрывы
убийства
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены мужа, смерть сына: как гимнастка Латынина стала величайшей в истории
Парализованную из-за ДТП с 67 авто дорогу снова открыли
Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки
Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно
«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО
В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов
Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб
Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них
В МВД раскрыли новую уловку мошенников с «заменой купюр»
Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму
Раскрыта страшная правда про цифровой мусор в интернете
В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?
Мерц и Макрон поссорились из-за Путина
Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей
В РУСАДА оценили отбытие дисквалификации фигуристкой Валиевой
Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы
«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине
Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка
Сильнейшее за последние годы землетрясение обрушилось на Тайвань
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.