Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму Жителя США приговорили к пожизненному сроку за подрыв бывшей девушки

Бывший партнер владелицы спа-салона Ильдико Крайняк в Калифорнии приговорен к пожизненному заключению за ее убийство с помощью посылки со взрывным устройством, сообщает издание People. Взрыв произошел 15 мая 2018 года в здании, где находился салон Magyar Kozmetika, в результате чего погибла сама хозяйка заведения, а две ее клиентки получили тяжелейшие травмы.

По свидетельству пострадавших, владелица салона открыла картонную коробку у стойки администратора, после чего сработала бомба. Обе находившиеся в помещении женщины — мать и дочь — получили обширные ожоги, причем одна из них потеряла глаз.

