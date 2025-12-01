В столице произошел второй за день взрыв автомобиля

В столице произошел второй за день взрыв автомобиля SHOT: в Москве на проспекте Вернадского взорвался автомобиль

В Москве около 17:00 на проспекте Вернадского произошел взрыв автомобиля Kia, передает Telegram-канал SHOT. Предполагается, что инцидент произошел из-за разгерметизации газового баллона.

Экстренные службы прибыли на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в городе Московском, расположенном в Новой Москве, произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser. Машина принадлежала 41-летнему специалисту по квантовой электронике. Предполагается, что взрывное устройство, которое, возможно, было самодельным, находилось под водительским сиденьем.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал происшествие в Московском. Он заявил, что дистанционный запуск двигателя не может стать причиной взрыва автомобиля. По его мнению, возгорание может возникнуть только в случае технической неисправности транспортного средства. Хайцеэр подчеркнул, что массовое появление таких случаев не наблюдается, и призвал дождаться результатов экспертизы для выяснения истинной причины возгорания.