Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей Эксперт по труду Ибрагимова: многодетные могут перейти на неполное рабочее время

Сотрудники, воспитывающие трех и более детей, имеют право на неполный рабочий день по собственному желанию, заявила NEWS.ru руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова. По ее словам, работодатель обязан установить такой график по заявлению одного из родителей, если в семье есть хотя бы один ребенок младше 14 лет.

Работодатель обязан устанавливать одному родителю многодетной семьи неполное рабочее время. При этом один из детей должен быть младше 14 лет, если в семье есть ребенок-инвалид — младше 18 лет. Для получения такой льготы один из родителей должен обратиться к своему работодателю с соответствующим заявлением, — сказала Ибрагимова.

По словам эксперта, неполное рабочее время устанавливается на удобный для многодетного родителя срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, то есть до достижения младшим ребенком соответствующего возраста.

Конкретный график — время начала и окончания рабочего дня, продолжительность смены и перерывы — согласовывается с учетом пожеланий сотрудника, уточнила она. Однако окончательное расписание формируется с оглядкой на производственную необходимость и возможности компании, добавила эксперт.

