Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:39

Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей

Эксперт по труду Ибрагимова: многодетные могут перейти на неполное рабочее время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудники, воспитывающие трех и более детей, имеют право на неполный рабочий день по собственному желанию, заявила NEWS.ru руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова. По ее словам, работодатель обязан установить такой график по заявлению одного из родителей, если в семье есть хотя бы один ребенок младше 14 лет.

Работодатель обязан устанавливать одному родителю многодетной семьи неполное рабочее время. При этом один из детей должен быть младше 14 лет, если в семье есть ребенок-инвалид — младше 18 лет. Для получения такой льготы один из родителей должен обратиться к своему работодателю с соответствующим заявлением, — сказала Ибрагимова.

По словам эксперта, неполное рабочее время устанавливается на удобный для многодетного родителя срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, то есть до достижения младшим ребенком соответствующего возраста.

Конкретный график — время начала и окончания рабочего дня, продолжительность смены и перерывы — согласовывается с учетом пожеланий сотрудника, уточнила она. Однако окончательное расписание формируется с оглядкой на производственную необходимость и возможности компании, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что россиян ждет 247 рабочих дней в 2026 году. Общее количество дней отдыха составит 118, а с учетом оплачиваемого отпуска эта цифра возрастет до 146 дней.

многодетные
льготы
работа
рабочий день
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Мать умершего от голода пятимесячного мальчика сделала признание
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.