Суд смягчил меру пресечения арестованной по делу многодетных матерей

Последнюю фигурантку рассматриваемого в Москве дела многодетных матерей Аллу Коваленко освободили из следственного изолятора и перевели под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кулов. Остальные подсудимые по делу также не содержатся под арестом.

Алле Коваленко изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест, последние месяцы она была единственной из 12 подсудимых, кто содержался в СИЗО, остальные находятся под запретом определенных действий и подпиской, — заявил собеседник агентства.

В ноябре Перовский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу резонансного дела об усыновлении. В числе фигурантов — две многодетные матери, Юлия Логинова и Наталья Патока, ее супруг, а также ряд суррогатных матерей и женщин, чьи дети были усыновлены.

Согласно обвинению, Логинова и Патока незаконно забирали детей у женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства, нарушая установленный порядок усыновления. При регистрации в органах ЗАГС фигурантки, как утверждает следствие, предоставляли документы с заведомо ложными сведениями. Фактов прямой купли-продажи детей в рамках этого дела установлено не было. Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних, чьи интересы сейчас представляет следствие.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Саратовской области и ее сына, которые обвиняются в убийстве усыновленного ребенка-инвалида и систематическом истязании трех опекаемых детей. По данным следствия, с 2015 по 2025 год обвиняемые оформили опеку над четырьмя детьми. Все это время они избивали их, прикрываясь воспитательными мерами. Кроме того, период с 2019 по 2021 год фигурантка увезла в Балаково малолетнего ребенка с инвалидностью и там убила.