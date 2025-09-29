Под Саратовом возбудили дело об убийстве усыновленного ребенка-инвалида

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Саратовской области и ее сына, передает региональное следственное управление СК РФ. Уточняется, что они обвиняются в убийстве усыновленного ребенка-инвалида и систематическом истязании трех опекаемых детей.

По данным следствия, с 2015 по 2025 годы обвиняемые оформили опеку над четырьмя детьми. Все это время они избивали их, прикрываясь воспитательными мерами. Кроме того, период с 2019 по 2021 год фигурантка увезла в Балаково малолетнего ребенка с инвалидностью и там убила.

Подчеркивается, что факт пропажи малыша выявили не сразу, поскольку проверка проживания детей должностными лицами не проводилась в установленные сроки. Позднее женщина, которую отстранили от опекунства, попыталась скрыться, но ее задержали.

Ранее в Багратионовском районе Калининградской области полиция задержала 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего сына своей знакомой. Пресс-служба УМВД России по региону уточнила, что в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес ребенку не менее двух ударов ножом.

До этого сообщалось, что российский школьник вышел из дома и «случайно» потерял литр крови, после того как друг воткнул в него нож во время игры на площади Искусств. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости.