Российский школьник вышел из дома и «случайно» потерял литр крови Школьник потерял литр крови во время игры с другом в центре Петербурга

Мальчик, раненный ножом в центре Санкт-Петербурга, потерял около литра крови, пишет «Фонтанка». По данным издания, 11-летнего школьника госпитализировали в больницу с ранением живота.

Пострадавший рассказал, что его друг случайно воткнул в него нож во время игры на площади Искусств. Подросток получил колото-резаное ранение брюшной полости. У него также повреждена вена.

Ранее два 17-летних подростка в Уфе сначала напали с ножом на 35-летнего прохожего, похитив его телефон, а затем попытались ограбить местный гипермаркет, где были задержаны охраной. Первый эпизод произошел в торговом центре, там один из агрессоров ранил ножом другого уфимца, нанеся удары в руку и шею после замечания со стороны потерпевшего.

До этого в поселке Ленинск в Челябинской области подростки издевались над младшими школьниками и теми, у кого есть инвалидность. Одну из девочек с умственной отсталостью они изнасиловали на камеру. Пытавшиеся добиться наказания для агрессоров родители пострадавших детей смогли довести дело до правоохранителей.