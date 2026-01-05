В RT представили первую часть ленты «Жены. Сильные духом» об СВО

RT представил первую часть фильма «Жены. Сильные духом» о женщинах, которые помогают в выздоровлении и реабилитации участников СВО, получивших ранения. В издании уточнили, что они возвращают защитникам Отечества веру в жизнь.

В документальной картине супруги военных рассказали, как узнали о ранениях своих мужей. Также бойцы поделились своими мыслями и ощущениями во время реабилитации.

Ранее гвардии лейтенант Марина Меркулова рассказала, что военные медики на Запорожском направлении трое суток работали без сна и отдыха во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. При этом она отметила, что не совершает ничего отважного и выполняет с командой общую миссию по спасению бойцов.

Также руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в честь погибших военных корреспондентов Ивана Зуева, Ростислава Журавлева и Анны Прокофьевой необходимо назвать улицы. По его словам, следует увековечить подвиги сотрудников СМИ, выполнявших свои обязанности в опасных условиях. Также общественник предложил проводить «Уроки мужества» в школах и колледжах.