«Работали трое суток без сна»: лейтенант рассказала о работе на фронте Гвардии лейтенант Меркулова рассказала о трех сутках без сна на СВО

Военные медики на Запорожском направлении трое суток работали без сна и отдыха во время контрнаступления Вооруженных сил Украины, рассказала RT гвардии лейтенант Марина Меркулова. С начала СВО она эвакуирует раненых с передовой под обстрелами, при этом отметила, что не совершает ничего отважного и выполняет с командой общую миссию по спасению бойцов.

Мы работали трое суток без сна, без права на отдых, потому что было наступление. Я не могу сказать, что сделала что-то отважное. Вся наша команда медиков выполняла одну важную миссию — спасать ребят, — заявила Меркулова.

Гвардии лейтенант, выросшая в многодетной семье с шестью сестрами, за свою службу награждена двумя медалями «За спасение погибавших» и одной — «За отвагу». Путь Меркуловой на фронт начался в детстве, когда фельдшер спас жизнь ее деду. По ее словам, этот случай зажег в ней желание помогать другим, которое она теперь воплощает в самых тяжелых условиях.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что оказание медицинской помощи на поле боя и спасение раненых в течение «золотого часа» остается главнейшей задачей медицинского обеспечения военнослужащих. По его словам, это критически важный период, когда быстрая и эффективная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание и снижает риск необратимых осложнений.