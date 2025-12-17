Белоусов раскрыл главную задачу военных медиков на поле боя

Оказание медицинской помощи на поле боя и спасение раненых в течение «золотого часа» остается главнейшей задачей медицинского обеспечения военнослужащих, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства. «Золотой час» после ранения — это критически важный период, когда быстрая и эффективная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание и снижает риск необратимых осложнений.

Ключевая задача — оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего в течение так называемого золотого часа после получения ранения, — сказал Белоусов.

Кроме того, министр заявил, что шесть военных госпиталей планируется открыть в 2026 году. По его словам, в уходящем 2025 году в стране было открыто аналогичное количество таких учреждений. Некоторые госпитали были открыты в приграничных регионах страны, в частности в Курской и Брянской областях. Белоусов уточнил, что открытие новых военных медицинских учреждений позволит увеличить коечный фонд. Всего в них появятся около 1,5 тыс. единиц.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что российские войска превосходят ВСУ по количеству беспилотников. По его словам, дроны являются главной ударной силой в специальной военной операции на Украине. Так, почти половина потерь противника приходится на FPV-дроны.