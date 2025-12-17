Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 15:15

Белоусов раскрыл главную задачу военных медиков на поле боя

Белоусов: помощь на поле боя остается главной задачей военных медиков

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Оказание медицинской помощи на поле боя и спасение раненых в течение «золотого часа» остается главнейшей задачей медицинского обеспечения военнослужащих, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства. «Золотой час» после ранения — это критически важный период, когда быстрая и эффективная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание и снижает риск необратимых осложнений.

Ключевая задача — оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего в течение так называемого золотого часа после получения ранения, — сказал Белоусов.

Кроме того, министр заявил, что шесть военных госпиталей планируется открыть в 2026 году. По его словам, в уходящем 2025 году в стране было открыто аналогичное количество таких учреждений. Некоторые госпитали были открыты в приграничных регионах страны, в частности в Курской и Брянской областях. Белоусов уточнил, что открытие новых военных медицинских учреждений позволит увеличить коечный фонд. Всего в них появятся около 1,5 тыс. единиц.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что российские войска превосходят ВСУ по количеству беспилотников. По его словам, дроны являются главной ударной силой в специальной военной операции на Украине. Так, почти половина потерь противника приходится на FPV-дроны.

Андрей Белоусов
Минобороны РФ
медики
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия выразила готовность помочь Ирану в решении вопроса ядерного досье
Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.