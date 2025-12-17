Новый год-2026
17 декабря 2025 в 14:55

Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России

Белоусов: в российских регионах откроют шесть новых военных госпиталей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Шесть военных госпиталей планируется открыть в 2026 году, заявил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в уходящем, 2025 году в стране было открыто аналогичное количество таких учреждений. Некоторые госпитали были открыты в приграничных регионах страны, в частности, в Курской и Брянской областях.

Белоусов уточнил, что открытие новых военных медицинских учреждений позволит увеличить коечный фонд. Всего в них появятся около полутора тысяч единиц. Госпитали, открытые в 2025 году, увеличили коечный фонд на тысячу единиц, что в случае необходимости позволяет оказывать помощь 20 тысячам раненых в год.

Министр обороны ранее заявил, что в российских войсках начала внедряться система, получившая название «Свод». Эта передовая разработка необходима для объединения должностных лиц разных уровней в защищенном информационном пространстве. Речь идет не только о полках и соединениях, но и о самых небольших ротах.

