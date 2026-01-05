«Идентифицированы»: раскрыты подробности о трагедии в Швейцарии Свыше 80 человек остаются в больнице после пожара в швейцарском баре

После пожара в швейцарском баре в больнице по-прежнему остаются 83 пострадавших, сообщили в полиции кантона Вале, передает РИА Новости. Удалось установить личности всех раненых.

Все 116 раненых были идентифицированы, 83 из них продолжают находиться в больницах, — сообщили правоохранители.

Пожар произошел ночью 1 января в заведении Le Constellation на горнолыжной базе. Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что случившееся стало одной из самых страшных трагедий в истории страны. Глава государства уточнил, что из-за произошедшего флаги будут приспущены на пять дней. Погибло около 40 человек.

Ранее сообщалось, что среди посетителей бара не было ни одного россиянина. В момент трагедии в баре находились граждане Швейцарии, Франции, Италии, Сербии, Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. Большинство посетителей были молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет.

Российское посольство в Женеве передало глубокие соболезнования родным и близким жертв пожара. Сотрудники дипмиссии высказали надежду на быстрое выздоровление пострадавших.