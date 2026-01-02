В Швейцарии уточнили данные о пострадавших при трагичном пожаре россиянах МВД Швейцарии сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при пожаре

Среди 105 посетителей бара Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, пострадавших при пожаре, не было граждан России, заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гизлер. При этом специалисты продолжают устанавливать личности всех, кто получил травмы. В момент трагедии в баре находились граждане Швейцарии, Франции, Италии, Сербии, Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии, передает РИА Новости.

Среди раненых в пожаре в Швейцарии 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. Национальность еще 14 человек пока не установлена, — сказал Гизлер.

Ранее посольство России в Швейцарии связалось с местными властями, чтобы выяснить, пострадали ли соотечественники при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. В диппредставительстве уточнили, что данные запрошены у компетентных швейцарских органов.

В Сети также появились кадры начала пожара в баре Le Constellation, где погибли около 40 человек. В ролике видно, как посетители бара пытаются сбить пламя с потолка, однако оно распространяется лишь сильнее.